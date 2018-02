Basiscursus ‘Hoogstamboomgaard – aanleg en beheer’

Regio Bezit je een mooie hoogstamboomgaard? Of wil je hoogstamfruitbomen planten om later zelf fruit te oogsten? Dan is deelname aan de cursus ‘Hoogstamboomgaard – aanleg en beheer’ van het Regionaal Lands... Lees verder