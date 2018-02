Infofiche senioren

Geetbets - De politiezone Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge) biedt alle inwoners in haar werkgebied een infofiche aan over senioren. De infofiche moet helpen de senioren, mochten zij wegens dementie de straat opgaan en de weg naar huis niet meer vinden, te identificeren en terug bij hun familie of in hun zorginstelling te brengen.

De infofiche bevat alle nuttige gegevens, waarmee de verdwaalde persoon te identificeren is. Info: politiezone Hageland: info@politiehageland.be of 013/35.03.50, www.lokalepolitie.be/5389/nieuws