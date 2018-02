Sportlui nomineren voor bekroning door gemeente

Geetbets - De gemeente Geetbets wil sportlui uit (clubs van) de eigen gemeente met een bijzondere prestatie afgelopen jaar in de bloemen zetten. Verenigingen en personen kunnen daarvoor kandidaten voordragen.

Voordrachten kunnen gebeuren voor personen die provinciaal of nationaal kampioen zijn geworden of die in 2017 een bijzondere prestatie hebben geleverd. De nominatie moet je ondersteunen met een korte beschrijving en ook beeldmateriaal is welkom. Naam en adres kan je per mail doorgeven op sport@geetbets.be. De huldeavond vindt plaats op 23 maart.