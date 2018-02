4Kids2Play voor kinderen van Geetbets

Geetbets - Kinderen van Geetbets zijn nu zondag, 25 februari, welkom op 4Kids2Play. Dat is een gezellige happening waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

4Kids2Play vindt plaats in sportcentrum Houtemveld in Tienen. Alle kinderen tot acht jaar zijn er welkom. Het is een gemeenschappelijk initiatief voor de kinderen van volgende gemeenten: Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Tienen. De toegang bedraagt 5 euro. Meer info: Sportdienst Tienen: 016-80.48.88 of sport@tienen.be.