Met cultuurcheque naar Bowie-tribute

Geetbets - Als inwoner van Geetbets kan je dankzij de intergemeentelijke cultuurcheque goedkoper naar voorstellingen in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het concert van Major Tom volgende donderdag 22 februari.

Major Tom brengt een ode aan David Bowie. De elfkoppige band met topmuzikanten brengen een amibitieus spektakel op de planken. De voorstelling start om 20.15 uur.

Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.