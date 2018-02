Expo Hub Baerten in De Markthallen

Herk-de-Stad - In gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad kan je tot zondag 25 februari een expo bezoeken met werk van Hub Baerten.

De Hasseltse kunstenaar Hub Baerten (°1945) is een beeldenmaker. Hij is etser, graficus, glazenier en tekenaar. Welke beelden hij ook creëert, ze getuigen steeds van vervreemding. Zijn mens heeft ogen noch oren maar wél een duidelijke bestemming. “Ik maak schetsen en voorontwerpen, maar toch verduidelijken mijn werken zichzelf pas terwijl ik ze aan het maken ben. Op die manier maak ik wat ik móet maken. Wat erin zit, komt eruit, zo simpel is het,” aldus Hub Baerten.

Hub Baerten volgde een kunstopleiding aan de PHIKO in Hasselt en gaf er later ook les. In 1970 kende hij zijn eerste grote tentoonstelling, maar later volgden succesvolle exposities in binnen- en buitenland. Openingsuren: maandag: 9-19 uur, dinsdag-donderdag: 9-17 uur, zondag: 14-17 uur. Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.