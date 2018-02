Inschrijven voor beurs Gezinsbond

Herk-de-Stad - Wil je deelnemen aan de beurs met tweedehandse spullen van de afdeling Donk van de Gezinsbond op zondag 4 maart in de parochiezaal van Donk? Schrijf je dan daarvoor in. Dat kan vanaf maandag 19 februari om 10 uur.

Op de beurs kan je babyspullen, speelgoed en kleding voor kinderen en tieners tot 16 jaar te koop aanbieden. Deelname kost voor leden van de Gezinsbond 5 euro per tafel. Niet-leden betalen 8 euro. Inschrijven op gezinsbonddonk@hotmail.be of telefonisch op 013/46.20.49 of 013/46.11.32.