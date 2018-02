Opvoering sluit theaterkamp af

Geetbets - De krokusvakantie staat voor de jeugd van Geetbets in het teken van theater. De organisatie van een theaterkamp voor de jeugd van Geetbets is een van de actiepunten van de jeugdwerking van Geetbets voor dit jaar. Het resultaat van het kamp kan je zien in de opvoering vrijdagavond 16 februari om 19 uur.

Het theaterkamp is er gekomen op vraag vanuit de jeugd. In het kamp hebben de deelnemers hun eerste ervaring op de planken opgedaan. De opvoering van het stuk als afsluiting van het kamp vindt plaats o in het buurthuis in Grazen.