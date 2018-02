Groen vraagt maatregelen voor station Schulen

Herk-de-Stad - De afdeling van Groen Herk-de-Stad heeft vanochtend haar Valentreinactie gehouden aan het station van Schulen. Alle reizigiers die in Schulen op- of afstapten ontvingen een attentie.

Met de actie wil Groen de reizigers bedanken dat ze van de trein gebruik maken. Ter gelegenheid van de Valentreinactie zette de afdeling van Groen haar eisen in verband het station van Schulen kracht bij. In een open brief aan de NMBS en aan het stadsbestuur vraagt Groen dat er meer treinen in Schulen halt houden, dat de fietsenstallingen verbeteren en veiliger worden, dat er schermen komen met treininformatie en dat er meer politietoezicht komt om de veiligheid te verhogen.