Asbest vrijgekomen bij brand in Diest

Diest - Bij de zware brand zaterdagavond bij het bedrijf Diego’s Car Repair aan de Leuvensesteenweg in Diest is effectief asbest vrijgekomen. Dat is gebleken bij een onderzoek door een deskundige vandaag. "Maar er is geen reden tot paniek", zegt het Diestse stadsbestuur. "De weersomstandigheden zijn gunstig en gaan de verdere verspreiding tegen. Er is een deskundige aangesteld, risicozones worden gereinigd en de betrokkenen worden verwittigd."

De oorzaak van de brand was een kortsluiting in een droogkast in de aanpalende woning.

Niemand raakte gewond, maar de brand bracht zware schade toe aan het bedrijfsgebouw, aan een tiental wagens en vrachtwagens en aan de aanpalende woning, die onbewoonbaar is.

De brand ontstond rond 19 uur en was rond 22.30 uur onder controle, maar vanochtend was de brandweer nog bezig met het nablussen. Wegens het asbest droegen de brandweerlui mondmaskers en alle voertuigen die het terrein verlieten werden afgespoten.