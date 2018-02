Diest - De auto van een man van 49 jaar uit Diest werd uit het verkeer genomen. Hij beschikte niet over de nodige papieren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle donderdagavond rond 20.30 uur in de Koning Albertstraat in Diest. De auto van de man was niet verzekerd. Hij moest zijn auto afgeven.