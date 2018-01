Digi-assistent bibliotheek over software

Herk-de-Stad - Voor computervragen over hardware en software ben je morgen, donderdag 1 februari, van 10 tot 11 uur welkom in de bibliotheek. Dan houdt de digi-assistent spreekuur. Vanaf nu gebeurt dat wel themagericht. Morgen ligt de focus op de keuze van software.

De digi-assistent is een persoon die je raad geeft bij het gebruik en/of problemen met je computer. Ook voor vragen of hulp bij het gebruik van je tablet, smartphone, software of digitale toepassingen kan je bij hem terecht. Morgen geeft digi-assistent Willy Notelaers uitleg over softwareprogramma’s. Hij geeft advies over de beste keuze aan programma’s om te surfen, teksten te maken, tabellen te ontwerpen, e-mails te versturen. Ook het verschil tussen gratis en betalende programma’s komt aan bod.

Je bevestigt best even je komst op bibliotheek@herk-de-stad.be. Het advies gebeurt gratis. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.