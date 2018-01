Karel Verhelst belicht geschiedenis Halen bij Neos

Halen - Bij de afdeling Halen van Neos is donderdag 8 februari Karel Verhelst als spreker te gast. Hij geeft een voordracht met als thema ‘ Over muren, munten en molens. De geschiedenis van de stad Halen (1206-1795)’. Hij legt uit waarom Halen stadsrechten kreeg.

Karel Verhelst is Halenaar en historicus. In zijn uiteenzetting geeft hij antwoord op vragen als deze. Waarom kreeg Halen stadsrechten? Waarom verdween dat stedelijke karakter in de loop der eeuwen? Waarom spreken de oorspronkelijke inwoners een Brabants dialect en ligt het centrum op de rand van de gemeente? Woord en beeld leggen de rijke geschiedenis van Halen bloot . Ontdek met hem de grote plannen die hertog Hendrik de Strijdvaardige in 1206 had voor zijn nieuwe stad. Hoe ze succes kenden in de volgende twee eeuwen, maar daarna verkeerd afliepen. Hoe mensen van toen en nu een plaats kregen in een woonkern aan Gete, Velpe en IJzerbeek. Het is een verhaal over muren, munten, molens en nog veel meer.

De voordracht vindt plaats in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A). Ze vangt aan om 19.30 uur. Neos organiseert deze voordracht in samenwerking met de cultuurdienst van de Stad Halen. Deze activiteit staat open voor leden (€ 8,00) en niet-leden (€ 10,00).