Met Davidsfonds op pad langs gedenktekens WOI

Halen - Naar aanleiding van Toast Literair trekt Davidsfonds Herk-de-Stad/Rummen vandaag naar Halen. Toast Literair van de Halense afdeling staat in het teken van de Eerste Wereldoorlog.

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat die ten einde kwam. Met de Slag van de Zilveren Helmen telt Halen een belangrijke gebeurtenis tijdens WOI. De Slag der Zilveren Helmen staat in de geschiedenisboeken als de enige Belgische overwinning zonder geallieerde hulp tijdens de Eerste Wereldoorlog. Diverse monumenten, gedenktekens en aanverwante in Halen herinneren aan de slag, onder meer de zuil aan de kerk van Halen-centrum, het vredesbeeld op de ovonde op het kruispunt van de Fonteinstraat met vijf andere straten, het militaire kerkhof en het park met de helmen van de 44 Limburgse gemeenten en er is natuurlijk ook het museum dat aan de slag is gewijd. Davidsfonds Herk-de-Stad/Rummen organiseert een wandeling langs de monumenten en gedenktekens van de Eerste Wereldoorlog. De wandeling vertrekt om 13.30 uur aan het Belgisch militair kerkhof aan de Liniestraat.