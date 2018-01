Halen - De jonge afdeling van Neos in Halen kent een forse groei. Het aantal leden is dit jaar gestegen tot 110.

De Halense afdeling van Neos ging pas vorig jaar van start. De afdeling registreerde in het eerste jaar 76 leden. Dit jaar is het aantal leden dus al aangegroeid tot 110. Dat is een stijging met 34 eenheden of procentueel een toename met bijna 45 procent.