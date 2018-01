Voorstellingen Christophe Elen uitverkocht

Geetbets - De programmering van standup comedian Christophe Elen in het kader van Cultuur(b)uur(t) is een groot succes. De avond is uitverkocht. Ook voor een tweede extra voorstelling zijn alle kaarten al de deur uit.

Cultuur(b)uur(t) is een nieuw initiatief van de cultuurraad. Die wil elke maand op donderdag een culturele avond organiseren, telkens op een donderdagavond. Op 1 februari staat Christophe Elen geprogrammeerd. Hij is gekend als conferencier, zanger en als lid van “De Boddelkéer”. Al 25 jaar amuseert hij het publiek. Zijn voorstelling draagt de titel ‘Winter Conference’. De kaarten voor deze voorstelling waren in een mum van tijd de deur uit. Ook voor de bijkomende avond zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. Info: jeugd- en cultuurdienst, Irina Van Goethem, tel. 011/58.65.42, iv@geetbets.be, www.geetbets.be.