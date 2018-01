Herk-de-Stad - Kapelaan Wim Simons uit Herk-de-Stad heeft ook buiten de landsgrenzen belangstelling gewekt. Hij is in deze periode in Duitsland op de radio te horen.

Een journalist van de Duitse radio ARD was zopas bij hem voor een interview te gast. Het gesprek is in Duitsland bezig aan een ronde langs diverse regionale zenders van de nationale radio.

Wie het interview wil beluisteren kan dat via deze link:

https://www.mdr.de/mediathek/infothek/audio-581374.html