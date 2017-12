Geetbets - Sporten in de gemeentelijke sporthal De Warande in Rummen is morgen, maandag 1 januari, niet mogelijk. De sporthal is gesloten.

Aanleiding is de feestdag van Nieuwjaar. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Dinsdag is de sporthal weer toegankelijk. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.