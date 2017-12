Aanwerving buitenschoolse opvang Rummen

Geetbets - Zondag 31 december is de uiterste datum dat belangstellenden zich kandidaat kunnen stellen voor de taak in de buitenschoolse opvang in Rummen (Geetbets). De gemeente Geetbets zoekt een bijkomende medewerk(st)er voor het centrum voor buitenschoolse kinderopvang Schuifaf in Rummen.

De uiterste datum is 31 december. De datum van de poststempel of van de aangetekende zending is het bewijs dat je je kandidatuur tijdig hebt ingediend.

Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be