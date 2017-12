Geetbets - Feestend afscheid nemen van het jaar 2017 kan zondagavond 31 december in zaal The Pax in Rummen. Daar wordt de oudejaarsavondparty @ The Pax gehouden.

De deuren gaan open om 23 uur. Aan de draaitafel staat dj Rudi Van Bets. De toegang bedraagt 7 euro. Zaal Pax, Ketelstraat Rummen. Info: www.b-eventsgeetbets.be.