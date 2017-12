Halen - De vormelingen van Halen houden begin januari opnieuw een actie ten voordele van Philip Dickmans en zuster Jeanne Devos. De vormelingen gaan dan sterzingen. Dat doen ze op zaterdag 6 januari.

6 januari is het feest van Driekoningen. Op 6 januari gaan kinderen volgens de traditie Driekoningen zingen. Philip Dickmans is als bisschop actief in Brazilië. Jeanne Devos zet zich in de voor de rechten van kinderen die voor huisarbeid worden ingeschakeld.