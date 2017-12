Nieuwe leiding dienstencentrum De Klapstoel

Halen - Aan het hoof van dienstencentrum De Klapstoel in Halen staat niet langer Katrien Kellens. Zij heeft die taak geruild voor een baan in de kringloopwinkel van Diest.

Dienstencentrum De Klapstoel (Diestersteenweg 42) ging in 2014. In de drie jaren van zijn bestaan heeft het dienstencentrum een stevige werking uitgebouwd, onder meer dankzij de steun van vele vrijwilligers. Jongste uithangbord van het dienstencentrum is de Klapbus, die niet alleen senioren vervoert, maar ook een aantal diensten aanbiedt, waarvoor men normaal naar het stadhuis zou moeten gaan. Het dienstencentrum wordt nu geleid door Jan Vanwingh en Wendy Ceustermans. Info: Dienstencentrum De Klapstoel, Diestersteenweg 42, dienstencentrum@halen.be, www.deklapstoel.be, tel. 013/46.03.78.