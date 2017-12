Vuurwerk alleen toegelaten rond middernacht 31 december

Halen - Vuurwerk afsteken is bij de jaarwisseling uitzonderlijk toegelaten van zondagavond 31 december om 23 uur tot maandag 1 januari om 1 uur. Uiterste waakzaamheid met vuurwerk is evenwel geboden.

Vuurwerk afsteken laat je dan ook beter over aan professionals. Wil je toch graag zelf ermee aan de slag gaan? In artikel 15 van het nieuwe GAS-reglement van de politiezone lees je wat er is toegelaten en wat niet. Kortweg komt het erop neer dat het afsteken van vuurwerk en het gebruik van voetzoekers, thunderflashes en knal- en/of rookbussen zowel op het openbaar domein als op privédomein verboden is. Op oudejaarsavond van 23.00 uur tot nieuwjaarsdag 01.00 uur is het echter wel toegelaten. Het gebruik van wensballonnen is in de politiezone altijd verboden.

Ga je op oudejaarsavond zelf aan de slag met vuurwerk? Check dan zeker even de website van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg (www.zuidwestlimburg.be). Daar vind je enkele nuttige tips over hoe je veilig met vuurwerk moet omgaan.