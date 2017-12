Herk-de-Stad - Op kerstdag, vandaag maandag 25 december, kun je in elke Herkse parochie naar de mis.

Kerstmis is een van de hoogtepunten op de kalender van de christenen. Vandaag wordt de geboorte van Christus gevierd.Om 9 uur is er een eucharistieviering in de kerken van Berbroek en Schulen. Om 10.15 uur wordt de viering in Schakkebroek gehouden en om 10.30 uur in Donk en Herk-de-Stad. De viering in de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad wordt opgeluisterd door de harmonie Sint-Martinus.