Eerste koopavond kaarten toneel Sint-Martinus

Herk-de-Stad - Per(r)ongeluk’ is de titel van de komedie waarmee de Herkse toneelvereniging dit seizoen op de planken staat. Wie daarvoor kaarten wil kopen, kan dat alvast op de eerste koopavond vandaag in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 24 november, zaterdag 25 november en zondag 26 november, telkens om 20 uur, en op zondag 26 november ook om 14.30 uur. Regisseur is Herman Durwael. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. De koopavond vandaag loopt tot 20 uur.