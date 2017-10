Brassband Haspengouw en Hagelands Fanfareorkest huldigen Arthème Vanderhoeft met concert

Geetbets - De Brassband Haspengouw en het Hagelands Fanfareorkest brengen zaterdag 4 november met een concert hulde aan Arthème Vanderhoeft. Die had een grote verdienste op cultureel gebied. Hij overleed vijf jaren geleden. Het concert vindt plaats in de begijnhofkerk in Sint-Truiden.

Leon Pétré, dirigent Brassband Haspengouw: “Arthème Vanderhoeft overleed vijf jaren geleden. Hij had een grote verdienste voor de lokale gemeenschap. Hij was jarenlang gewaardeerd onderwijzer in zijn woonplaats Rummen. Tijdens zijn loopbaan had hij niet alleen een sterke impact op generaties leerlingen, maar was hij eveneens actief in de amateur toneelvereniging en in het fanfareleven in het dorp. Bovendien maakte hij jarenlang deel het van het gewestelijk bestuur van het Muziekverbond van België, afdeling Hageland – Haspengouw. Hij overleed vijf jaren gelede. Zaterdag 4 november 2017 zou hij precies 90 jaar geworden zijn. Dat is de geknipte gelegenheid voor een huldeconcert.”

Daarvoor bundelen de twee orkesten die ooit onder zijn leiding bundelen de krachten voor een passende muzikale hulde ter herdenking van deze figuur. Brassband Haspengouw (voorheen Brassband Rummen die ontstond uit de Koninklijke Fanfare Sinte Cecilia Rummen) onder leiding van Léon Pétré en het Hagelands Fanfareorkest (voorheen Fanfare Vreugdegalm Drieslinter), gedirigeerd door een van zijn pupillen Hans Wuestenberg treden tijdens deze avond op. Als solist verwelkomen zij Arthur Vanderhoeft, de oudste zoon van Arthème. Arthur zal drie instrumenten bespelen: trompet, corno da caccia en bugel.

Het concert gaat door in de Begijnhofkerk, Begijnhof in 3800 Sint-Truiden om 20 uur en wordt georganiseerd als benefietconcert ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga. Info: www.hfo.be, tel. 016/82.36.00.