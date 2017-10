Halen - Wie graag pannenkoeken lust, is morgen, zondag 22 oktober, welkom in basisschool Wegwijs in Halen-centrum. Daar houdt de KWB van Halen pannenkoekendag.

De pannenkoeken worden van 14 tot 18 uur geserveerd. Je kan ze ter plaatse eten. Dan betaal je drie euro per persoon. Ook om pannenkoeken af te halen ben je welkom. Dan bedraagt het tarief een euro per stuk. Basisschool Wegwijs is gevestigd aan de Diestersteenweg.