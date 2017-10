Herk steunt strijd tegen kanker

Herk-de-Stad - Morgen, donderdag 19 oktober, is het dag tegen kanker. Naar aanleiding van die bijzondere dag dragen medewerkers en mandatarissen van het stadsbestuur van Herk-de-Stad het gele lintje.

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen het harde verdict: kanker. Dat zijn 112 nieuwe patiënten per dag of bijna 5 per uur. Het betekent dat vroeg of laat iedereen rechtstreeks of onrechtstreeks met kanker te maken krijgt.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elke derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker. Dit doet het met de steun van meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Samen willen ze laten zien dat mensen met kanker er niet alleen voor staan. Wie het initiatief zelf wil steunen kan terecht op de site van de organisatie: www.dagtegenkanker.be. Je vindt er hoe je op een andere manier je hart kan tonen.