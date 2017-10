Historische wandeltocht in Zelem

Halen - De Vrienden van het Sint-Jansbergklooster in Zelem organiseren zondag 29 oktober om 14 uur de historische wandeltocht ‘Zelem: een dorp op de grens tussen twee staten’.

Eeuwenlang had het dorp Zelem niets te maken met Vlaanderen. Tot 1366 behoorde het tot het graafschap Loon, later tot het prinsbisdom Luik. De vijanden waren die van Brabant, aan de overkant van de Demer. In de grootste middeleeuwse veldslag in Woeringen bij Keulen vocht ook de Zelemnaar Jan van Lobos mee. Hij vocht bijzonder heldhaftig. Vlakbij de Demer stonden de burcht en de kerk van Zelem …

De historische wandeltocht leidt de deelnemers langs paden vol herinneringen aan een middeleeuws verleden.

Vertrek om 14 uur op het parkeerterrein van het Sint-Jansbergklooster, Sint-Jansbergstraat 9 in Zelem. Deelname gratis. Meerdere gidsen staan klaar voor de begeleiding.