Koffie-actie in Oxfam Wereldwinkel

Herk-de-Stad - In de Oxfam Wereldwinkel in Herk-de-Stad ben je vandaag, zaterdag 14 oktober,welkom voor de koffie-actie van de wereldwinkel. In ruil voor een leeg koffiepakje ontvang je een vol pakje Oxfamkoffie. De actie past in de Week van de Fair Trade, die vandaag wordt afgesloten.

In ruil voor een leeg koffiepakje ontvang je niet alleen een vol pakje Oxfam-koffie (250g). Je maakt ook kans op één jaar lang gratis Oxfam-koffie. Met deze ruilactie geeft Oxfam iedereen een duwtje in de rug om voortaan altijd voor eerlijke koffie van Oxfam te kiezen.

Koffie in de wereldwinkel komt rechtstreeks van koffieboeren in het Zuiden. Oxfam koopt koffie van zestien coöperaties uit tien landen. Oxfam biedt een langetermijnrelatie, zodat boeren weten dat Oxfam hen niet in de kou laat staan. Zo hebben ze zicht op een vaste omzet en kunnen ze investeringen plannen. Oxfam helpt hen ook hun teelt duurzamer en ecologischer te maken en te diversifiëren, zodat ze minder afhankelijk zijn van de verkoop van enkel koffie. Daarnaast worden ze ondersteund als groep, zodat ze sterker staan in hun onderhandelingspositie op de internationale markt. Je vindt de Oxfam Wereldwinkel op Markt 27.