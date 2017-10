Herk-de-Stad - In de Ridderstraat in Herk-centrum gaat morgen, zaterdag 14 oktober, in de namiddag een parkeer- en stationneerverbod in.

De Ridderstraat is een van de twee uitvalswegen van Herk-centrum. Het parkeerverbod geldt voor de plaatsen tussen het kruispunt met de Hasseltsestraat en het kruispunt met de Hofstraat. Het verbod gaat in om 13 uur en het loopt tot zondagochtend om 3 uur.