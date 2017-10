67 chauffeurs op de bon bij snelheidsmarathon

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft bij de flitsmarathon woensdag 1324 voertuigen gecontroleerd. 67 chauffeurs vlogen op de bon.

De controle gebeurde op vier plaatsen, telkens in een zone met een maximale snelheid van 50 km per uur. Op de Hoornblaas in Scherpenheuvel-Zichem werden 151 auto’s gecontroleerd. Vier chauffeurs kregen een bekeuring. Op de Turnhoutsebaan ging het om 375 auto’s en 19 bekeuringen. Het hoogste aantal voertuigen werd op de Diestsebaan in Diest gecontroleerd: 526. 26 chauffeurs kregen een pv. Op de Nijverheidslaan werden 272 voertuigen gecontroleerd. Daar gingen 18 chauffeurs op de bon. De hoogst genoteerde snelheid was 95 km per uur.