Gratis computeradvies digi-assistent in bibliotheek

Herk-de-Stad - Voor computervragen over hardware en software ben je morgen, donderdag 5 oktober, van 10 tot 11 uur welkom in de bibliotheek. De Digi-assistent in de bibliotheek geeft antwoord op je vragen.

De digi-assistent is een persoon die je raad geeft bij het gebruik en/of problemen met je computer. Ook voor vragen of hulp bij het gebruik van je tablet, smartphone, software of digitale toepassingen kan je bij hem terecht. Vergeet zeker niet je toestel mee te brengen. Voor een optimale service kan je best vooraf je vraag mailen naar bibliotheek@herk-de-stad.be. Het advies gebeurt gratis. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.