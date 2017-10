Lovende reacties voor VRT-radiomis vanuit Sint-Martinuskerk

Herk-de-Stad - De eucharistieviering op Radio 1 (VRT) van zondag 1 oktober vanuit de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad is unaniem gunstig onthaald. De mis in de kerk van Herk-centrum was zondag op de radio te horen van 10 tot 11 uur.

In de viering ging deken August Coppejans voor. De mis wordt opgeluisterd door het gemengd koor van de parochie Sint-Martinus onder leiding van dirigent Hugo Adams. Het koor werd begeleid door Marc Knuts aan het orgel. De deken, de medewerkers, het koor en zijn organist ontvingen unaniem positieve reacties van aanwezigen en luisteraars thuis. De Sint-Martinusparochie heeft een sterke reputatie opgebouwd in het verzorgen van eucharistievieringen die live door de VRT worden uitgezonden.