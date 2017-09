Geetbets - In de Glabbeekstraat in Geetbets houden chauffeurs rekening met de maximale snelheid van 70 km per uur. Dat blijkt uit controles van de politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort.

Bij een recente snelheidsmeting werden 51 voertuigen gecontroleerd. Van die 51 reed er slechts een te snel. Het voertuig haalde een snelheidvan 82 km per uur. Zo’n overtreding heeft een pv als resultaat.