Johan Swinnen te gast op Boekenbeurs

Halen - Johan Swinnen uit Loksbergen is zaterdag 11 november te gast op de boekenbeurs in Antwerpen. Hij zal er praten over zijn boek ‘Happening. De aanslag in de Inno’.

Johan Swinnen is persoonlijk erg betrokken bij het inferno in de Inno. Op zijn dertiende verloor hij zijn beide ouders in die ramp. In het boek doorbreekt hij de mythe dat het om een ongeluk gaat. Op basis van zijn uitgebreide onderzoek gaat hij ervan uit dat het om een teroristische aanslag ging. Op de Boekenbeurs wordt Johan Swinnen geïnterviewd door zijn uitgever Rudy van uitgeverij Vrijdag. Het interview op de Boekenbeurs vindt plaats om 11 uur.