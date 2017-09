Iedereen welkom voor zwerfvuilactie zaterdag

Geetbets - Wil je graag dat het proper is in jouw buurt en wil je daarvoor ook een handje toesteken? Neem dan deel aan de zwerfvuilactie van het gemeentebestuur zaterdag 30 september.

Burgemeester Jo Roggen: “Dan willen we een aantal pijnpunten in onze gemeente bijzondere aandacht geven met een extra zwerfvuilruiming. Ook een promoteam van Mooimakers zal aanwezig zijn en vergezelt bezoekers en deelnemers. Voor het gemeentehuis staat er een infostand, die wordt bemand door peters en meters. Wie zelf peter of meter van een straat of buurt wil worden, is welkom voor een babbel en om inlichtingen aan de peters en meters te vragen.