Snelheidsduivel vliegt tegen 154 km over Grote Steenweg

Geetbets - De Grote Steenweg in Rummen blijft snelheidsduivels uitnodigen om op het gaspedaal te duwen, ondanks de vele controles door de politie. Dat wordt nog maar eens bevestigd door de jongste controles.

Bij een eerste recente controle in de zone met een maximale snelheid van 70 km per uur werden 209 voertuigen gecontroleerd. 21 auto’s reden te snel. Een snelheidsduivel haalde zelfs een snelheid van 154 km per uur of bijna het dubbele van de toegelaten snelheid. Bij een tweede controle enkele dagen later werd de snelheid van 361 auto’s geregistreerd. Toen werden 12 pv’s uitgeschreven. De hoogst genoteerde snelheid bedroeg bij die tweede controle 115 km per uur.