Diest - Annemie Daris wordt het nieuwe raadslid voor Open Vld in de OCMW-raad van Diest.

Zij volgt Leo Beutels op die uit de politiek stapt. Leo Beutels was 23 jaren politiek actief. Hij was onder meer schepen voor lokale economie en middenstand. Annemie Daris zat in de vorige legislatuur nog in de gemeenteraad van Diest.