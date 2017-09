Initiatie oriëntatielopen op Halve Maan

Diest - De Diestse oriëntatieclub OMEGA geeft morgen, vrijdag 29 september, in de voormiddag in het recreatiedomein Halve Maan een initiatie oriëntatielopen. De initiatie is bestemd voor de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar van de Diestse basisscholen.

Omega is de grootste oriëntatievereniging van het land. De vereniging maakt een punt van het promoten van de sport. De initiatie vindt al voor de 24ste keer plaats. Omega mobiliseert ook dit jaar weer tientallen vrijwilligers om de jonge lopers op de Halve Maan wegwijs te maken in deze aparte discipline. De editie van dit jaar belooft een voltreffer te worden want alle Diestse scholen hebben alvast ingeschreven.