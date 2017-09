Hergebruikers van goederen welkom

Halen - Hergebruik van goederen is belangrijk om zo veel mogelijk afval te vermijden. Welzijnsschakel Halen wil daarvoor een actieve bijdrage leveren.

Wie creatief bezig is met recyclling en upcycling en/of het repareren van goederen is welkom om dat te komen tonen op het festival Retour in Halen. Retour in Halen past in het festival Retour van de provincie Limburg. Dat loopt van 14 tot 21 oktober. Wie in Halen actief wil zijn, kan contact opnemen met Welzijnsschakel. Voor meer info en inschrijving : welzijnsschakelhalen@hotmail.com of 0498/83 11 39.