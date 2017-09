Geetbets - De Galgestraat in de deelgemeente Grazen blijft een knelpunt inzake snelheid van het verkeer. Dat blijkt uit metingen van de politie van de zone Hageland.

Die heeft op een controlemoment in de zone van 50 km per uur de snelheid van 63 voertuigen gemeten. Daarvan reden er tien te snel. Dat is een aandeel van 15,8 procent. De hoogst genoteerde snelheid was 75 km per uur.