Toeristische journalisten op studiebezoek in Hasselt

Herk-de-Stad - Een delegatie van de journalistenvereniging BFTP bracht zaterdag een studiebezoek aan Hasselt. BFTP staat voor Belgian Federation of Tourist Press. De vereniging bestaat uit journalisten in toerisme uit heel Vlaanderen.

De groep maakte in Hasselt kennis met de toeristische toppers van de Limburgse hoofdplaats. Het bezoek startte met een ontvangst in de Japanse tuin, waar de toerismespecialisten een rondleiding kregen van coördinator Sara Davidson, die hen ook op Japanse lekkernijen trakteerde. Voor de lunch waren de journalisten te gast in Het Smaaksalon. In de namiddag stond een bezoek aan het jenevermuseum op het programma. Dat gebeurde onder leiding van gids Francis De Lauré, die de leden van BFTP ook begeleidde op een fietstocht langs een aantal streetartkunstwerken op diverse plaatsen in de stad. Als slot fietsten de journalisten samen met diensthoofd Toerisme Katleen Bosmans naar het Radisson Blu-hotel, waar Stéphanie Raskin van Radisson Blu een toelichting gaf bij het hotel, dat met Park Inn recent een zusje naast zich kreeeg. Schepen van Toerisme Karolien Mondelaers hief na een uiteenzetting over de toekomstplannen van Hasselt op toeristisch vlak samen met de journalisten het glas met de jenevercocktail ‘From Hasselt with Love’.