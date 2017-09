Opening expo Liesbeth Cox

Herk-de-Stad - In gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad is vandaag de expo ‘On the side of time’ officieel opengegaan. Die toont werk van de Limburgse Liesbeth Cox. Zij is een jong talent en toont werken die van ver herinneren aan de thema’s van de oude klassieke schilderkunst, maar van dichtbij verrassen door hun zeer eigentijdse invulling en uitwerking.

Liesbeth Cox neemt de klassieke schilderkunst als uitgangspunt voor een actuele verbeelding waarbij zij ogenschijnlijk voorbijgestreefde onderwerpen terug weet te plaatsen in de hedendaagse context van de schilderkunst. Als kind van de digitalisering besloot de kunstenares al snel dat de digitale kunst een rol zou gaan spelen in de ontwikkeling van haar praktijk. De sterke contrastvoering tussen de eigentijdse digitale dimensie en het ambachtelijke aspect van de klassieke schilderkunst, biedt de kunstenares een boeiend platform om een eigen stijl uit te werken binnen het kader van het canvas en daarbuiten.

De kunstcritici beschouwen dit als een parachronisme, met name dat de kunstenares een werk uit een klassieke stroming, en de daarbij horende ideeën en overtuigingen, in een onjuiste tijd plaatst. Zij bekijkt het werk door een hedendaagse bril en herwerkt deze met de huidige kennis van zaken.

Door de adaptatie van het klassieke schilderij maakt zij dit werk opnieuw toegankelijk voor de hedendaagse toeschouwer. Dit bewerkstelligt ze door het moderniseren van het oorspronkelijk werk via ingrijpende digitale vormelijke en inhoudelijke bewerkingen. Zo zijn er in haar werk aanpassingen gemaakt door bijvoorbeeld het schrappen en toevoegen van de beeldende elementen, de afwezigheid van (hoofd)personages of delen ervan, nieuwe compositorische indelingen, het omzetten van het schilderkunstig geheel naar andere media,

Liesbeth Cox maakt gebruik van een zogenaamd ‘presentisme’ binnen het beeldend medium; zij introduceert op anachronistische wijze hedendaagse ideeën en perspectieven in de beleving en de weergave van de klassieke schilderkunst. Hiermee spoort zij de toeschouwer aan om met een hedendaagse blik de schoonheid van de oude meesters te herontdekken, en daarbij te reflecteren over tijd en hoe kunst wordt beleefd in onze huidige maatschappelijke context.

Liesbeth Cox

Liesbeth Cox (1987, woont en werkt in Limburg) behaalde haar Master Visual Arts aan PXL te Hasselt in 2015. Haar media zijn digitale kunst, mixed media en schilderkunst. Dit is haar eerste solo tentoonstelling in de Markthallen (Herk-de-Stad). Recente groepstentoonstellingen zijn onder andere “YOUR EYES BURN LIKE WILD FIRE” in Regina Mundi Klooster (Genk) gecureerd door Jan Van Woensel, “Who’s afraid of red yellow and blue” in de zaal Onder De Toren (Hasselt) gecureerd door Phd. Joannes Késenne en “EXIT” in de Herckenrodekazerne (Hasselt) gecureerd door Caroline Dumalin.

De tentoonstelling is open van maandag tot donderdag van 9 uur tot 17 uur; op vrijdag van 9 uur tot 12 uur en op zondag van 14 uur tot 17 uur. De toegang is gratis. De expo loopt tot zondag 15 oktober. Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.