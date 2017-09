Repair Café met platenbeurs en kleren ruilen

Diest - Op zoek gaan naar oude platen en CD’s, kleren in prima staat uit je eigen kast ruilen met leuke outfits van anderen en defecte spullen samen met een vrijwilliger herstellen en zo een tweede leven geven, het kan vandaag in één adem op Cultuur(z)amer in cultuurcentrum Den Amer.

Cultuur(z)amer verenigt drie initiatieven met duurzaamheid hoog in het vaandel. Het eerste is het vertrouwde Repair Café. Oude, defecte spullen krijgen er dankzij de handigheid van een vrijwilliger een tweede leven. Broek met een knoop eraf of haperende ritssluiting, elektrische apparaten die dienst weigeren, juwelen met een ontbrekend haakje of defect speelgoed… Alles wat draagbaar mag je zelf binnenbrengen en de vrijwilligers gaan enthousiast aan de slag om het te herstellen. In diverse leerrijke workshops kan je heel wat opsteken en ook voor een kop koffie en een babbel ben je welkom. Het Repair Café in de foyer van Den Amer gaat open om 13 uur.

Blues, rock, disco, klassiek, Vlaams werk… je vindt het allemaal in het aanbod van de CD- en platenbeurs. Je kan er kuieren langs meer dan 100 meter aan standen van verkopers uit heel België. Bij de beurs hoort een retromarktje met zelf gemaakte en vintage spullen. De beurs loopt vanaf 10 uur in de grote zaal van Den Amer.

Kleren ruilen

Super Switch in het jongerenontmoetingscentrum is hét platform om leuke kleren op de kop te tikken? Grasduin eens door je kleerkast. Zoek de leuke spullen die je zelf niet (meer) draagt samen en kom ze ruilen tegen toffe outfits van anderen. Ook accessoires (handtassen, portefeuilles, sjaals, mutsen, riemen, enzovoort) zijn welkom.

Met buren, vriend(inn)en en collega’s is een bezoekje aan Super Switch nog leuker. Per persoon mag je maximaal tien kledingstukken en vijf accessoires meebrengen. Alles moet wel nog in behoorlijke staat verkeren. Alles wat niet wordt geruild, gaat naar een goed doel. Timing van de namiddag: 12.30-13.30 uur: kleding aan standjes bekijken, 13.30-15 uur: passen en keuren. 15 uur: start veiling. Einde om 16.30 uur. Tussendoor kan je genieten van biotaart, broodjes, cava en andere drankjes.