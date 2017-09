WK met Halenaar Dylan Teuns op groot scherm in Buurthuis

Halen - Wielerliefhebbers kunnen straks in het Buurthuis in Zelk het wereldkampioenschap wielrennen op de weg op een groot scherm komen bekijken. Het gaat om een initiatief van wielerclub Het Gouden Wiel, die zo Halenaar Dylan Teuns wil aanmoedigen.

Dylan Teuns rijdt voor het team van BMC. Na enkele seizoenen in de schaduw kwam hij dit jaar echt op het voorplan. Hij behaalde twee etappezeges en de eindoverwinning in de Ronde van Wallonië, een etappezege en de eindoverwinning in de Ronde van Polen en nog eens twee etappezeges en de eindoverwinning in de Arctic Race of Norway. Die successen leveren hem een ticket op voor het WK, dat ook in Noorwegen – in de havenstad Bergen – wordt georganiseerd. Alle supporters zijn vanaf 14 uur welkom in het Buurthuis aan de Zelkstraat. Dat ligt op slechts enkele honderden meters van het ouderlijk huis van Dylan.