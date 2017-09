Chiro Halen houdt startdag

Halen - De chiro van Halen-centrum houdt vandaag startdag. Daarmee wordt het nieuwe werkjaar officieel ingezet. De startdag is ook de gelegenheid voor de jeugdbeweging om nieuwe leden te verwelkomen.

Alle kinderen vanaf zes jaar zijn welkom. In een spelvorm maken de kinderen kennis met hun leiding. Tussen 14 en 17 uur mag iedereen er een kijkje komen nemen.en zijn zoon of dochter laten aansluiten. De lokalen van de chiro van Halen-centrum liggen in sport- en recreatiecentrum De Koekoek aan de Sportlaan, waar je vlot kan parkeren.