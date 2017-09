Concert Peregrina

Diest - Zaterdag 30 september wordt in het stadsmuseum De Hofstadt in Diest het concert Perigrina gehouden.Dat past in het project Luthomania. Daarin ontmoeten de muziekculturen van Arabië, Oost-Azië en Europa elkaar in een populair en eeuwenoud instrument, de luit.

Na talrijke concerten en twee gelauwerde cd’s (Périples en Itinérances) verlangde Luthomania naar een confrontatie met een ander tokkelinstrument: de harp. In de voorstelling Perigrina navigeert iedere musicus van de ene cultuur naar de andere. Luthomania roept impressionistische en meditatieve sferen op en verrast met exuberante explosies van virtuositeit. Voor dit concert wordt er een toelichting voorzien door Philippe Malfeyt.

Peregrina, zaterdag 30 september, 20 uur, stadsmuseum De Hofstadt, Markt. Info: Toerisme Diest, tel. 013 35 32 73, www.toerismediest.be.

tigen kunnen genieten van een drankje op het terras van het sportcafé. De opbrengst gaat naar de vzw Poezenpootjes in Geetbets, die achtergelaten en/of verwaarloosde dieren opvangt.