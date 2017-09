Prieeltjesfeest voor kids en tieners

Herk-de-Stad - Alle kids en tieners tussen 4 en 14 jaar zijn zondagmiddag tussen 13 tot 18 uur wekom voor de Prieeltjesfeesten in het park Olmenhof aan het stadhuis. Naast familievoorstellingen is er ook gratis animatie. Thema van de dag is ‘Superhelden’.

Familievoorstelling De Drakentemmer

Op het eiland Krijt kennen mensen alleen zwart en wit. Ooit is alle kleur uit hun leven verdwenen. Dat was het werk van de vuurdraak, maar niemand weet waarom. Tot een klein, dapper en nieuwsgierig jongetje opstaat en op zoek gaat naar het antwoord op deze geheimzinnige vraag. Slaagt hij erin het geheim van de draak op te lossen? Wordt hij een held?

Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. Met bordkrijt wordt deze voorstelling verbeeld....en soms ook weer uitgeveegd. De drakentemmer gaat over jezelf durven zijn, je talenten ontdekken en vriendschap.

Muziekvoorstelling Red & Lily

Red en Lily wonen nu al een jaar naast elkaar. Red heeft Lily geleerd hoe je een superheld(in) kan zijn. Want als hij het kan, kan iedereen het. Als je het maar samen doet!

Iets bedreigt de wereld. Of iemand? Red en Lily weten het niet, want ze hebben de schurk nog nooit gezien. Toch gebeuren er rare dingen... Onze helden reizen vooruit en terug in de tijd, van het noorden naar het zuiden, van gisteren naar vandaag en van boven naar onder om de slechterik te pakken te krijgen. Gaat het Red en Lily lukken hem te ontmaskeren? Of is er iets anders aan de hand?

Prieeltjesfeesten praktisch, 13-18 uur, familiepark Olmenhof, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, veel doe- en durfactiviteiten voor kinderen/tieners van 4 tot 14 jaar. De theatervoorstelling ‘De Drakentemmer’ speelt om 14.30 uur>. De muziekvoorstelling ‘Red & Lily’ speelt om 17.00 uur. Gratis toegang.