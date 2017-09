Vredesvlag aan gemeentehuis Geetbets

Geetbets - Het gemeentebestuur van Geetbets heeft de Vredesvlag gehesen. Dat is gebeurd naar aanleiding van de Internationale dag van de Vrede.

Eénentwintig september is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’. Elk jaar in de aanloop naar 21/9 worden alle Vlaamse steden en gemeenten die lid zijn van het internationale netwerk Mayors for Peace opgeroepen om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Burgemeester Jo Roggen en zijn bestuursmeerderheid gaan graag op de vraag in: “Dit jaar wordt de focus in België op kernwapens gelegd. Er vinden dit jaar multilaterale onderhandelingen plaats in New York die moeten leiden tot een VN-verdrag dat kernwapens verbiedt. Dat is een zeer hoopvol proces waaraan 132 landen deelnemen. Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (1945) wordt er internationaal onderhandeld over een verdrag dat internationaal de productie, het bezit, de transfer en het gebruik van kernwapens moet verbieden.

Dit is niet minder dan een historische stap! Het VN-kernwapenverbod zal niet leiden tot de onmiddellijke eliminatie van alle kernwapens in de wereld (en België), maar verhoogt de druk op de kernwapenstaten om werk te maken van ontwapening en verhoogt de druk op financiële instellingen om niet langer in kernwapenproductie te investeren. België neemt echter niet deel aan deze onderhandelingen, in tegenstelling tot buurland Nederland. Het is daarom belangrijk dat Belgische steden en gemeenten een signaal geven: ook wij willen een verbod op kernwapens! Samen met 102 andere steden en gemeente dragen wij als gemeente Geetbets symbolisch bij aan de internationale dag van de Vrede.”